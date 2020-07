Com a chegada de Jorge Jesus, que se fará acompanhar por toda a sua equipa técnica no Benfica, Nélson Veríssimo foi questionado sobre o seu futuro no clube. O técnico revelou que ainda não conversou com o presidente Luís Filipe Vieira sobre o assunto.



«Vou-lhe ser sincero: não falei com o presidente nem esperava que isso acontecesse. Desde que entrámos com a missão de conduzir a equipa até ao final da Liga, é nesse sentido e com esse espírito de missão que estou até ao jogo com o FC Porto. Não é o mais importante, a seu tempo as coisas vão ser faladas sem stress», referiu, em conferência de imprensa.



Desde a saída de Bruno Lage, Veríssimo conduziu a equipa em três partidas: venceu duas e empatou uma.