O Moreirense fez uma guarda de honra ao FC Porto antes do início do encontro entre as duas equipas no Estádio do Dragão.

Os jogadores da equipa minhota formaram um corredor à saída do túnel e saudaram os adversários no momento da entrada em campo.

O FC Porto vai receber nesta segunda-feira o troféu referente à conquista do campeonato nacional.



Acompanhe o FC Porto-Moreirense ao minuto no Maisfutebol.