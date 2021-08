O Al Shabab, da Arábia Saudita, anunciou esta sexta-feira a contratação de Carlos Júnior, avançado brasileiro do Santa Clara. O jogador de 26 anos assinou por três épocas com o clube árabe. Os valores do negócio não foram, para já, revelados.



Como o Maisfutebol escreveu em julho, o Benfica chegou a sondar o jogador, sem apresentar uma proposta oficial. Entretanto, o Al Shabab avançou e atingiu uma plataforma de entendimento com o clube dos Açores.

O Santa Clara perde assim a grande figura da época passada, autor de 15 golos e quatro assistências em 36 jogos, e aquele que estava a ser o grande motor do excelente arranque nesta temporada.

Nos primeiros oito jogos disputados pelo conjunto açoriano nesta época, Carlos Júnior marcou seis dos 12 golos da equipa, o último dos quais na vitória de quinta-feira sobre o Partizan, em jogo da Liga Conferência.

Carlos Júnior é o segundo jogador que o Al Shabab recruta no campeonato português, depois de ter contratado Paulinho do Boavista.

[artigo atualizado]