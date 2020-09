Dezoito anos depois o Farense está de volta ao convívio com os grandes do futebol português. O efetivar deste regresso aconteceu no terreno do Moreirense, com os cónegos a não demonstrar qualquer tipo de contemplações com esta espécie de bênção ou apadrinhar do regresso dos algarvios. Triunfo (2-0) com golos de Fábio Abreu e Pedro Nuno.

Estabilizado no primeiro escalão e vindo de duas temporadas sem sobressaltos, o Moreirense manteve a base da última época e Ricardo Soares ao leme, tendo, portanto, a mesma identidade da temporada passada. A equipa da casa apresentou-se apenas com duas caras novas no onze (Pedro Amador e Lucas Silva), o que fez os cónegos apresentarem-se com processos perfeitamente enraizados.

Em contraponto, de regresso então à Liga, a equipa do Farense foi a jogo com seis caras novas e cinco elementos que na última temporada ajudaram o emblema de Faro a disputar a subida no segundo escalão, o que indicia uma necessidade de implementação de ideias e a adaptação a uma nova realidade.

Abanão na rede e nos ferros

Entre um Moreirense oleado e um Farense num novo cenário, a equipa da casa entrou praticamente a vencer no encontro marcando logo no segundo minuto. Fábio Abreu, o goleador da época passada, foi servido por Filipe Soares de bandeja, finalizando de primeira para o fundo das redes.

Este abanar das redes por parte do Moreirense vincou a diferença com que as duas equipas se apresentaram a jogo. Mas, a realidade é que, após alguns minutos de acomodação, o Farense foi crescendo e acabou a primeira parte por cima, fazendo com que o resultado com que se chegou ao intervalo fosse lisonjeiro para o Moreirense.

A equipa de Sérgio Viera cresceu, procurou terrenos adiantados e criou algumas oportunidades de perigo ameaçando o empate. Stojiljkovic e Ryan Gauld foram protagonistas de maior nomeada, atirando mesmo ao travessão da baliza do Moreirense, nos momentos de maior perigo da equipa algarvia.

Reação algarvia para no vermelho

Se a entrada em jogo do Farense foi negativa, no segundo tempo, quando ameaçava o empate, a entrada voltou a ser prejudicial. Defendi foi expulso aos quatro minutos e complicou a tarefa dos algarvios, deixando o Moreirense confortável para gerir as incidências do jogo.

Foi precisamente o que aconteceu, com os cónegos a chegar ao segundo de forma natural, resolvendo o encontro. Desta vez foi Alex Soares a servir Pedro Nuno depois de uma boa movimentação, a solicitar ao atacante que apenas encostasse para o fundo das redes.

Entrada a vencer do Moreirense na Liga, evidenciando a organização característica da época passada e mais experiência a este nível. Boas indicações do Farense, punidas pela falta de experiência e pelas vicissitudes de um jogo em que defensivamente cometeu vários erros.