FIGURA: Manos Soares

A jogar lado a lado no meio campo do Moreirense, os manos Soares, Filipe e Alex, foram sinónimo de qualidade e trabalho no xadrez do miolo. Intensos nas suas ações e inteligentes a manter o equilíbrio, juntamente com Fábio Pacheco, notabilizaram-se pela sua qualidade ao fabricar dois golos. Os médios fizeram uma assistência cada, pedindo apenas aos colegas que encostassem para o fundo das redes. Preponderantes para o triunfo.

MOMENTO: entrada a vencer (2’)

O Moreirense entrou praticamente a vencer no encontro, marcado quando se cumpria o segundo minuto de jogo. Filipe Soares movimentou-se bem na esquerda, passando depois com as medidas certas para Fábio Abreu finalizar no coração da área. Um golo madrugador do Moreirense tranquilizou a equipa de Ricardo Soares para poder depois gerir o encontro.

OUTROS DESTAQUES

Fábio Abreu

Letal quando a oportunidade surgiu. O atacante que na época passada apontou quinze golos finalizou logo aos dois minutos, fazendo aquilo que lhe competia. De resto, teve uma prestação de luta entre os centrais do Farense.

Lucca

O médio foi dos jogadores mais intensos do Farense, mostrando-se envolvido quer nas tarefas defensivas quer ofensivas. Jonatan Lucca está nos principais lances da equipa montada por Sérgio Vieira.

Pedro Nuno

Na época passada esteve muito tempo na sombra, não tendo as oportunidades que desejaria. Começa esta temporada a titular, deixou boas indicações e marcou o golo da tranquilidade para o Moreirense.

Amine

Um dos reforços presentes no onze inicial do Farense, o médio recrutado ao Leixões teve bons pormenores, essencialmente na ligação entre a defesa e o ataque.