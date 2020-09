*por Rui Pedro Paiva

A FIGURA: Thiago Santana

O avançado brasileiro resolveu o encontro com dois golos à ponta de lança. Depois da boa época passada, Santana voltou com o pé-quente e selou a vitória para a equipa de Daniel Ramos.

O MOMENTO: minuto 57’. Santana a desbloquear

O primeiro golo aos 57 minutos, desbloqueou o encontro. Até aí, uma partida bloqueada, com o Santa Clara com mais bola e o Marítimo recuado a procurar manter a organização defensiva. A partir do golo de Santana, o jogo mudou e tornou-se mais aberto. Dessa mudança, saiu o Santa Clara vitorioso com mais um golo de Santana.

Outros destaques:

Marco

A solidez de Marco parece não ter sido afetada na mudança da época. Sempre que foi chamado, não comprometeu. Realizou um conjunto de intervenções atentas, cruciais para a equipa conseguir os três pontos.

Villanueva

O central, a mais sonante contratação do Santa Clara para esta época, demonstrou pormenores interessantes. Sem medo de sair a jogar e forte no jogo aéreo. Foi bastião da defesa açoriana

Correa

O jogador do Marítimo, apesar de saída precoce no encontro, está ligado aos lances mais perigosos da sua equipa. Forte nas bolas paradas, esteve perto de fazer dois golaços. Valeu Marco, com duas defesas atentas.