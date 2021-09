Novo nulo no marcador já pairava no horizonte. Há 260 minutos que os guerreiros não puxavam do gatilho na Liga. O cronómetro assinalava oitenta minutos quando o embate entre Sp. Braga e Tondela sofreu uma reviravolta completa: quatro golos em dez minutos fizeram os arsenalistas voltar aos triunfos (3-1).

Foram necessários oitenta minutos, com muito nervosismo e pólvora seca à mistura, para que a equipa de Carvalhal voltasse a sorrir após três jogos sem vencer. Iuri Medeiros, saído do banco, foi o elemento impulsionador da revolução no jogo ao bisar na partida. Ricardo Horta marcou um tento de raiva.

Sobe ao quinto lugar da tabela classificativa o Sp. Braga frente a um Tondela que averbou a quinta jornada consecutiva a perder, permanecendo no último lugar da classificação.

Gatilho nervoso na hora de atirar

Apostado em deitar para trás o mau momento, o Sp. Braga foi, sem grandes surpresas, dominador na receção aos beirões. Teve mais bola, jogou mais no meio campo adversário e somou mais ameaças à baliza à guarda de Niasse. Tudo expectável.

Sentiu foi o nervosismo dos últimos resultados, a ausência de golos nas últimas jornadas da Liga e, por isso, faltou puxar do gatilho à equipa de Carlos Carvalhal. Os guerreiros posicionaram-se várias vezes em carreia de tiro, mas a busca do melhor ângulo de disparo levou a que os remates escasseassem.

De quando em vez, em jeito de alerta, um Tondela ainda sem vencer atrevia-se a sair em contragolpe e Salvador Agra até assinou um dos momentos mais perigosos do primeiro tempo ao corresponder de primeira a um cruzamento de Murillo.

A proximidade do intervalo aguçou o apetite arsenalista, sendo que aí sim, nos descontos, a baliza do Tondela foi alvejada por três vezes: Chiquinho e Horta tentaram de fora da área, e pouco depois Horta rematou de primeira por cima já no interior da pequena área, criando frisson.

Salvação estava no banco

Sem esperar muito, Carlos Carvalhal tratou de acrescentar Galeno e André Horta ao jogo logo ao intervalo, procurando que a tração à frente do Sp. Braga fosse ainda mais evidente no segundo tempo. Continuou-se a notar a falta de confiança na hora do remate. Já com Mario González em campo, após render o lesionado Abel Ruiz, frente à sua antiga equipa o espanhol fez demasiada cerimónia na hora de armar o remate e acabou por tentar servir um colega quando tinha todas as condições para rematar com sucesso.

A salvação estava no banco. Iuri Medeiros entrou para bisar, sendo peça-chave no resgate dos guerreiros. Marcou ao minuto oitenta ao aproveitar uma defesa incompleta de Niasse. Apenas quatro minutos volvidos Ricardo Horta rematou de raiva para o segundo, mostrando a sede de faturar bracarense. Dadashov aproveitou os vários ressaltos para tentar trazer novamente o Tondela ao jogo.

Mas Iuri Medeiros ainda tinha mais um triunfo na manga, voltando a marcar ao minuto noventa. Ainda que os fantasmas dos últimos jogos voltassem a pairar, está novamente na rota dos triunfos o Sp. Braga.