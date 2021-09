A FIGURA: Iuri Medeiros

Tinha estado em plano de destaque no último triunfo do Sp. Braga, voltou a ser decisivo esta noite ao bisar na partida. Saltou do banco para desbloquear mais um jogo em que os arsenalistas estavam com dificuldades para visar a baliza adversária. Golo pleno de oportunidade e também de tranquilidade quando a pressão era muita e à frente da baliza estavam vários obstáculos.

O MOMENTO: golo de Iuri Medeiros (80’)

Jogada de insistência do Sp. Braga, descaído para a esquerda Mario González tirou um cruzamento/remate violento que fez Niasse e a defesa beirã se atrapalhasse. Iuri Medeiros aproveitou a deixa e na ressaca atirou a contar, abrindo caminho ao triunfo bracarense.

OUTROS DESTAQUES

Undabarrena

O médio espanhol do Tondela mostrou-se sempre tranquilo e seguro com o esférico, distribuindo o jogo com critério. Bons atributos técnicos aliados à boa ocupação de espaços ao lado de Pedro Augusto.

Yan Couto

Uma das quatro novidades de Carlos Carvalhal no onze do Sp. Braga, o lateral direito deu profundidade aos guerreiros, sendo uma unidade móvel com muita propensão ofensiva. Combinou várias vezes de forma promissora com os colegas.

Neto Borges

A arrancada logo no início do jogo, em que deixou vários adversários para trás e apenas foi travado na área oposta, catapultou o lateral para uma prestação positiva. Esteve bem defensivamente e provocou calafrios com os raides ofensivos.

Ricardo Horta

Golo de raiva naquele que seria o momento da tranquilidade do Sp. Braga. Encheu o pé na sequência de um lançamento de linha lateral, não dando hipóteses ao guarda-redes do Tondela.