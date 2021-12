O FC Porto tem em atraso o pagamento da terceira parcela relativa à contratação de Pepê, garante o Grémio de Porto Alegre. A notícia foi avançada pelo UOL Esporte, na noite de domingo, e confirmada pelo Maisfutebol junto de elemento da direção gaúcha.



O nosso jornal contactou também o FC Porto, que garantiu desconhecer qualquer atraso neste compromisso.



De acordo com o emblema brasileiro, os dragões deviam ter saldado a terceira prestação no final de novembro. Depois de alguns dias de espera, e de comunicação com o Dragão, os responsáveis do Grémio decidiram avançar com uma queixa na FIFA.



Pepê assinou em fevereiro um contrato até 2026 com o FC Porto. De acordo com o Relatório e Contas apresentado em outubro, o extremo implicou um investimento de 15,3 milhões de euros, aos que se juntaram mais 1,3 milhões em encargos adicionais (comissões).



O Grémio teve direito a 70 por cento dos 15 milhões de euros - cerca de 10,5 milhões de euros. Os restantes 30 por cento couberam ao Foz do Iguaçu, pequeno clube onde Pepê se formou.



Importa lembrar que o histórico de Porto Alegre foi despromovido à Série B e precisa urgentemente de liquidez para enfrentar uma temporada em que terá receitas abaixo das suas necessidades.



Pepê leva 16 jogos oficiais e dois golos no FC Porto, num total de 318 minutos. O atleta de 24 anos tem sido utilizado, sobretudo, na fase final dos jogos: 14 partidas como suplente utilizado.