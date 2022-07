Os dados estão lançados: conheceu-se esta terça-feira o calendário da Liga para a época 2022/23.

A primeira jornada joga-se no fim de semana de seis e sete de agosto, e promete: no Minho, o Sp. Braga recebe o Sporting, num dos grandes clássicos do futebol português.

Por esses dias, o Benfica recebe o Arouca, ao passo que o FC Porto defronta o Marítimo no Estádio do Dragão.

De uma ponta para a outra, a última jornada também promete. O Sporting abre o campeonato a jogar longe de Alvalade, condição na qual fechará as cortinas de 2022/23: também no Minho, mas desta feita em Vizela.

O FC Porto, campeão em título, terá um exigente teste ante o Vitória de Guimarães, no Dragão, ao passo que na Luz o Benfica terá pela frente o Santa Clara.

