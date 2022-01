FIGURA: Vlachodimos

Hesitou no lance que dá o penálti ao Arouca, mas segurou o Benfica no resultado quando mais foi preciso. Defendeu esse mesmo penálti a João Basso e, na segunda parte, quando a equipa de Armando Evangelista apertou o cerco, assinou duas intervenções decisivas a Bukia e a Antony. Evitou o 1-1 em três lances soberanos, antes do golo que daria a tranquilidade no marcador às águias.

MOMENTO: Vlachodimos fechou o empate (42m)

Podia ser o momento, ou momentos, mas ficamo-nos pelo penálti de Vlachodimos que nega o empate a João Basso e que permitiu ao Benfica ir para a segunda parte em vantagem. Uma defesa que se revelou preciosa num momento que, se desse o 1-1, mudaria naturalmente a história do jogo e os desafios de ambas as equipas para a segunda parte.

OUTROS DESTAQUES

Darwin Núñez: foi o homem mais perigoso do Benfica no ataque, na primeira parte, tendo assinado o golo de penálti depois de sofrer falta de João Basso. Antes, já tinha ficado perto do golo numa ocasião negada por Mateus Quaresma. Já sem Yaremchuk em campo, ficou como principal referência no centro do ataque, mas não mostrou tanto fulgor.

Mateus Quaresma: uma exibição com alguns pontos positivos, tendo sido dos melhores da equipa do Arouca. Quase comprometeu a equipa ao minuto nove, mas salvou-a depois do possível golo de Darwin. Tentou também levar a equipa para a frente com várias incursões pelo flanco esquerdo.

João Mário: ganhou muitos dos duelos a meio-campo com adversários e tentou dar alguma consistência à equipa. Notou-se que cresceu após o intervalo, sobretudo com a alteração de Yaremchuk por Everton. Pareceu soltar-se mais em zonas centrais e lançou Rafa para a clara ocasião do Benfica ao minuto 55, negada por Victor Braga com uma bela defesa.

Gonçalo Ramos: entrou para ficar na história do jogo com o golo que deu a tranquilidade ao Benfica, numa vitória difícil, mas muito necessária para as águias. Correspondeu na perfeição ao livre de Grimaldo.

Paulo Bernardo: novamente titular, o jovem da formação encarnada mostrou alguns bons pormenores, sobretudo na segunda parte. Assina, por exemplo, um corte fundamental perante Antony, em cima da área defensiva do Benfica. Tal como João Mário, mostrou algum crescimento no primeiro quarto de hora da segunda parte. Não foi um contexto fácil, nem tudo foi positivo, mas deixou indicadores de que pode ser opção.

Arsénio: tentou dar alguma irreverência ao ataque do Arouca e também tentou o empate, num belo remate que pecou por menor pontaria, ao minuto 78. Esforçado, foi ele que ganhou o penálti perante Vlachodimos.

João Basso: ligado, e infelizmente para o Arouca, a dois lances capitais no resultado. Está na falta sobre Darwin para o golo do uruguaio, de penálti, a mesma forma como não conseguiu bater Vlachodimos já perto do intervalo, num lance claro para o 1-1.