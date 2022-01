O Benfica foi a Arouca vencer a equipa local (0-2), no jogo de abertura da 19.ª jornada da Liga 2021/22.

Darwin Núñez, na cobrança de um castigo máximo (32m), e Gonçalo Ramos (90+2m) marcaram os golos da formação encarnada.



Pelo meio, João Basso desperdiçou uma grande penalidade, permitindo a defesa de Vlachodimos Odysseas (42m).



Após o empate frente ao Moreirense, o Benfica regressa aos triunfos e fica, à condição, a três pontos do Sporting e a seis do líder FC Porto. O Arouca está no 17.º lugar.