O avançado do Gil Vicente Murilo lesionou-se com gravidade no treino desta quinta-feira e não volta a jogar esta temporada.

O atacante brasileiro, que tem sido um dos protagonistas da excelente campanha dos gilistas na Liga, contraiu uma lesão grave no tendão de Aquiles do pé esquerdo, explicou o Gil Vicente, que confirmou o fim da época para o jogador.

Murilo é, assim, uma baixa de peso para Ricardo Soares à partida para a segunda volta. A cumprir a primeira temporada no Gil Vicente, soma 17 jogos, nos quais apontou dois golos e somou uma assistência.