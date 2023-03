O Benfica-FC Porto, da 27.ª jornada da Liga, vai jogar-se no dia sete de abril, uma sexta-feira, às 18h00. A Liga revelou os horários para a jornada 27, sim, mas também a anterior, 26.

A ronda 26 arranca no dia 31 de março, sexta-feira, com a receção do Estoril ao Casa Pia. No sábado, o destaque vai para o duelo entre Sporting e Santa Clara, em Alvalade. No domingo, 2 de abril, os dois primeiros classificados entram em campo. O Benfica joga em casa do Rio Ave, o FC Porto recebe o Portimonense.

Em relação à 27.ª jornada, a mesa tem início na Sexta-Feira Santa, dia 7 de abril, às 15h30, com o Santa Clara-Vizela. Pouco depois, às 18h00, o Estádio da Luz recebe o grande jogo da jornada, o Clássico entre Benfica e FC Porto. O Sp. Braga, terceiro classificado, joga no sábado, ao passo que o Sporting joga em casa do Casa Pia no Domingo de Páscoa, às 18h00.

Essa ronda termina na segunda-feira, às 20h15, com o Gil Vicente-Desp. Chaves.

26.º JORNADA

31 de março

Estoril-Gil Vicente

1 de abril

Vizela-Casa Pia, 15h30

V. Guimarães-Paços, 18h00

Sporting-Santa Clara, 20h30

2 de abril

Marítimo-Boavista, 15h30

Desp. Chaves.Sp. Braga, 15h30

Rio Ave-Benfica, 18h00

FC Porto-Portimonense, 20h30

3 de abril

Famalicão-Arouca, 20h15

27.ª JORN ADA

7 de abril

Santa Clara-Vizela, 15h30

Benfica-FC Porto, 18h00

Boavista-V. Guimarães, 20h30

8 de abril

Arouca-Marítimo, 15h30

Portimonense-Rio Ave, 18h00

Paços-Famalicão, 18h00

Sp. Braga-Estoril, 20h30

9 de abril

Casa Pia-Sporting, 18h00

10 de abril

Gil Vicente-Desp. Chaves, 20h15