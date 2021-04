O Sp. Braga deu um safanão no momento menos positivo e após dois empates regressou esta noite aos triunfos ao bater em casa, na pedreira, o Boavista por duas bolas a uma. Uma cambalhota no marcador direta para o pódio, uma vez que os arsenalistas ultrapassam o Benfica, à condição, na tabela classificativa.

Não foi, contudo, um triunfo simples, pairando no ar os fantasmas dos últimos jogos. Apesar do diferencial evidente entre os dois conjuntos, o Boavista até se adiantou no marcador perante um hino ao desperdício do Sp. Braga, acompanhado de forma instrumental com uma sonoridade quase perfeita de Léo Jardim na baliza.

Só que já perto do final, depois de Fransérgio ter igualado na primeira parte, e de o Boavista ter ficado reduzido a dez no início da segunda metade, Sporar foi lançado do banco de suplentes para resolver. Golo oportuno do esloveno a valer o triunfo num jogo aborrecido, com domínio claro do Sp. Braga, mas nem sempre bem exercido.

Diferenças até à eficácia

Com aspirações completamente diferentes, o Sp. Braga entrou na pedreira a pressionar, remetendo por completo o Boavista ao seu último reduto. Fazia esforço para respirar a equipa de Jesualdo Ferreira, frente a um Braga disposto a subjugar o adversário para esquecer rapidamente a série menos positiva que atravessa.

Uma diferença que se notou até ao ponto de se comparar a eficácia. Num dos raros lances que dispôs em termos ofensivos, o Boavista adiantou-se no marcador depois de ter visto os arsenalistas bater à porta do golo por mais do que uma vez. Na ressaca de um cruzamento que Sequeira aliviou para a entrada da área, o colombiano Sebastián Pérez encheu o pé e, de primeira, atirou a contar, batendo o guarda-redes Matheus.

Resultado tão inesperado quanto difícil de entender face ao futebol disputado. Continuou a carregar o Sp. Braga, que apesar do domínio cometeu também vários erros, acabando por chegar com naturalidade ao empate a seis minutos do intervalo. Cruzamento milimétrico de Gaitán, chegada à área criteriosa de Fransérgio a cabecear para o empate.

Penálti revertido, expulsão e decisão no final

Saiu da primeira parte a dominar o Sp. Braga, ameaçou uma entrada ainda mais avassaladora na segunda metade. Foram precisos apenas poucos segundos para Luís Godinho apontar para a marca do onze metros, sancionando grande penalidade sobre Gaitán. Uma decisão que, contudo, foi revertida após visualização das imagens.

Porozo livrou-se do penálti mas não do amarelo, acabando expulso poucos minutos depois por nova falta cometida, desta feita sobre Abel Ruiz. Jogo estranho, desconexo e algo atabalhoado, no qual o Boavista ficou reduzido a dez elementos logo no arranque do segundo tempo.

Perante um domínio inquestionável do Sp. Braga, mas por vezes demasiado natural e pouco consistente, Sporar lá apareceu a finalizar. Golo aos 82 minutos a valer o triunfo ao Sp. Braga, que pressiona o Benfica. Volta a perder o Boavista, vendo a concorrência aproximar-se.