Moisés está de regresso ao Sp. Braga, para ser treinador da equipa de futebol de sub-19, anunciou esta quinta-feira o emblema minhoto.

O antigo defesa-central substitui no cargo Artur Jorge, que vai agora assumir a formação de sub-23 dos bracarenses.

Moisés vai assim iniciar a carreira de treinador, ele que foi jogador do Sp. Braga de 2008 a 2011. Com a camisola dos Gverreiros do Minho, fez 81 jogos e marcou seis golos.