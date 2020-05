Sérgio Vieira vai continuar como treinador do Farense, tendo alcançado um acordo por mais três anos com o clube algarvio, promovido à I Liga na sequência da decisão administrativa de terminar a II Liga 2019/2020, a 5 de maio.

Em nota oficial, o clube de Faro informou que «chegou, no dia 19 de maio de 2020, a acordo para a renovação do contrato» com o técnico de 37 anos, que orientou o clube na época 2019/2020, após passagens anteriores no Famalicão e no Moreirense.

«Esta renovação é reflexo de uma profunda simbiose de valores, objetivos e ambições para elevar o clube à grandeza que lhe é condizente. É também fruto do enorme carinho, gratidão e compromisso que sinto por este clube, adeptos e região», afirmou Sérgio Vieira, em declarações reproduzidas pelo clube.

O técnico português, que também já passou pelo futebol brasileiro e pelas estruturas de Sp. Braga, Sporting, Académica e pelo Condeixa, findou a época no segundo lugar da II Liga, com 48 pontos em 24 jornadas, antes do fim antecipado da prova.

Além do Farense, o Nacional foi o outro clube indicado para subir à I Liga, decisão que foi colocada em causa pelo Marítimo, que impugnou, para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), sobre o fim da prova.