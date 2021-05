«O Tondela mudou a minha vida». A afirmação é de Mario González em entrevista à Marca, em que o avançado espanhol fala sobre esta temporada em Portugal.

Mario González foi o quarto melhor marcador da I Liga, com 15 golos, e, a par com Pedro Gonçalves, os únicos a apontarem um hat-trick no campeonato esta temporada. «Desde que joguei na terceira divisão, com o Villarreal C, em 2015/16, que não marcava tantos golos», disse o avançado.

«Estreei-me pelo Villarreal na Liga e na Champions com 20 anos, mas tive várias lesões seguidas que me travaram um pouco. Saía de uma e contraía outra», recordou Mario González, por isso, o objetiv

o para esta temporada em que esteve cedido pelo Villarreal ao Tondela era claro:«Somar minutos e recuperar confiança sem pensar nos números.»

Mario González recordou que, mal chegou a Portugal, teve uma lesão no adutor e jogou «condicionado». «Não podia sequer fazer um sprint, mas a equipa precisava de mim», apontou, contando que se seguiram 11 dias de isolamento por ter contraído o coronavírus. «Voltei a jogar frente ao FC Porto e marquei dois golos. Foi um início um pouco louco.»

Terminou a temporada como quatro melhor marcador, atrás Pedro Gonçalves (23), Seferovic (22) e Taremi (16). «Se não tivessem sido as lesões, talvez tivesse marcado mais», disse o jogador e apontou: «Ainda fui eleito melhor avançado da Liga em abril, o que nenhum jogador do Tondela tinha conseguido.»

«A minha carreira começou em Villarreal, mas aqui explodi. Mudou a minha vida», afirmou Mario González, que, sobre o futuro, disse apenas: «Respeito e tenho contrato com o Villarreal, mas há coisas interessantes.»