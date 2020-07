O FC Porto recebeu nesta segunda-feira o troféu referente à conquista do campeonato nacional. Um a um, os jogadores do plantel foram chamados ao relvado do Estádio do Dragão para receberem as respetivas medalhas, antes da entrega da taça.



Todos os elementos do grupo às ordens de Sérgio Conceição foram chamados, incluindo os guarda-redes Mbaye (estreou-se frente ao Moreirense) e Francisco Meixedo (ainda não foi utilizado).



No total, foram incluídos 27 jogadores na cerimónia, para além do treinador principal e dos restantes elementos da equipa técnica: Vítor Bruno, Siramana Dembelé, Diamantino Figueiredo e Eduardo Oliveira.



O grande ausente por Shoya Nakajima, que disputou 16 jogos na Liga com a camisola do FC Porto. O internacional japonês já não tinha estado no Dragão para o clássico frente ao Sporting, ao contrário por exemplo de Iker Casillas.



Nakajima continua afastado do plantel e não conta para Sérgio Conceição. O treinador, confrontado com o tema, sempre disse que essa era uma questão da competência da direção do FC Porto.



Já após a cerimónia, o técnico portista foi novamente questionado sobre a ausência do japonês. «Isso é uma questão que não sou eu que tenho de responder», disse Sérgio Conceição.



Eis os 27 jogadores chamados ao relvado do Dragão: Aboubakar, Jesús Corona, Sérgio Oliveira, Mbaye, Tomás Esteves, Uribe, Marega, Pepe, Loum, João Mário, Manafá, Fábio Silva, Zé Luís, Luis Díaz, Mbemba, Marchesín, Danilo, Diogo Leite, Soares, Diogo Costa, Vítor Ferreira, Alex Telles, Francisco Meixedo, Romário Baró, Otávio, Fábio Vieira e Marcano.