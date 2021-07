Fundamental nos últimos três meses da época passada, Adil Rami deu vários passos atrás na sua condição física durante as férias. O defesa central voltou aos treinos do Boavista com peso a mais e lesionou-se logo numa das primeiras sessões.

Ao que sabe o Maisfutebol, o campeão do mundo por França está com uma lesão muscular num dos gémeos e o quadro levanta preocupação nos responsáveis do Boavista. Principalmente por ser uma consequência lógica de todos os problemas musculares já sofridos ao longo das últimas épocas.

A paragem de Rami será relativamente longa e o centro da defesa perde um nome que seria, em condições normais, indiscutível. É bom lembrar que, apesar de todas as limitações, o antigo central de AC Milan e Sevilha fez uma reta final de época de bom nível e desempenhou um papel importante na manutenção do Boavista.

Adil Rami tem contrato no Bessa até ao verão de 2022 e usufrui de um dos salários mais altos do plantel às ordens, agora, de João Pedro Sousa.

O Boavista joga a 25 de julho nos Barreiros, contra o Marítimo, para a Taça da Liga.