Mário Silva, treinador do Rio Ave, em declarações na sala de imprensa após o empate conquistado em Tondela:

«O nosso objetivo é claro, fazer um jogo consistente durante os noventa e tal minutos que sejam concedidos. Agora, sabemos também que temos um adversário que joga, que trabalha, que luta, que cria dificuldades também, mas é verdade, na primeira parte não entrámos bem, não tivemos a intensidade e a agressividade em termos ofensivos e defensivos que desejámos. Sofremos um golo de bola parada, provavelmente, num momento em que o jogo estava dividido. Mas a verdade é que queremos fazer melhor, fizemos melhor na segunda parte. Tenho que dar os parabéns aos jogadores por essa diferença entre a primeira e a segunda parte. Queremos um rendimento estável, um rendimento em que nos permita ter uma performance muito positiva ao longo dos 90 e tal minutos.»

[sobre a primeira parte mais fraca]

«Por acaso, aquilo que tínhamos visto e projetámos [sobre o Tondela] bateu certo. Não fizemos foi bem aquilo que queríamos. Ou seja, acho que na primeira parte estivemos aquém, mas mesmo estando aquém acho que provavelmente não merecíamos ir para o intervalo a perder. Agora, sabíamos algumas coisas que o Tondela trabalha e trabalha bem, momentos de transição, momentos de variação do centro de jogo, que podíamos ter algumas dificuldades, mas isso é normal no futebol. Acredito que o Tondela também tenha tido muitas dificuldades em conseguir suster o nosso jogo ofensivo. Mas acima de tudo, acho que pecámos pela primeira parte. Queríamos fazer melhor, não conseguimos. A segunda parte tentámos tudo, mexemos na equipa, expusemo-nos bastante, mas como ambicioso que somos, queremos dar a volta ao resultado. Não conseguimos infelizmente, estamos tristes por não ter conseguido. Mas acho que de uma forma geral, pela nossa segunda parte, comparativamente aquele equilíbrio que houve na primeira, poderíamos ter saído vencedores. Se saíssemos vencedores, com todo o respeito que tenho pelo Tondela, seríamos justos vencedores.»

[sobre a estreia na Liga]

«Acho que a equipa acima de tudo, depois de um jogo na quinta feira tão desgastante, uma viagem longa, pouco tempo para recuperar e a equipa deu a resposta que deu hoje, mais, em termos físicos. Acho que a equipa aguentou-se bem. É um início de época desgastante, com muitos jogos, mas isso não serve de desculpa. Temos que estar cientes e conscientes das dificuldades, mas que podemos melhorar. Agradeço ao Rio Ave a oportunidade que me deu para estar aqui. Agora estou triste porque acho que a estreia era bem mais bonita se tivéssemos conseguido os três pontos. Nós não gostamos de empatar, nós não gostamos de perder. Acho que para a minha estreia era bem melhor ganhar os três pontos.»