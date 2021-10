O FC Porto prosseguiu, esta quinta-feira, a preparação para o jogo frente ao Tondela, da nona jornada da Liga.

O único futebolista que não esteve às ordens de Sérgio Conceição foi Wendell. O lateral-esquerdo brasileiro, que se lesionou no duelo contra o AC Milan, realizou apenas tratamento e continua em dúvida para o jogo no João Cardoso.



Os dragões têm novo treino agendado para as 10h30 desta sexta-feira. Hora e meia depois, Conceição vai fazer a antevisão ao encontro frente aos beirões, marcado para as 18h00, do próximo sábado.