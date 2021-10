OFICIAL: Matheus Nunes renova com o Sporting

Matheus Nunes renovou contrato com o Sporting até 2026, informou o clube.



O internacional português destacou-se no Ericeirense e foi contrato pelo Estoril. Bastou meia temporada na equipa da Linha para chamar a atenção dos leões que o contrataram no decorrer da época 2018/19.



Matheus Nunes iniciou o seu percurso na equipa de sub-23 do Sporting (disputou 30 jogos) e ganhou espaço na equipa principal com Ruben Amorim. Desde então, o médio de 23 anos cumpriu um total de 62 encontros e chegou à seleção nacional portuguesa.



O anterior vínculo de Matheus com o Sporting, assinado em outubro de 2020, era válido até 2025 e tinha uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.