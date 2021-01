Cumprido um dia de folga, o FC Porto continuou a preparar a visita ao São Luís, estádio do Farense, com duas novidades.



Francisco Conceição e Rodrigo Valente estiveram na sessão matinal desta sexta-feira.



Segundo o boletim clínico dos dragões, Marcano realizou treino condicionado enquanto Mbaye ficou-se pelo ginásio. Embora os azuis e brancos não refiram no site, Otávio, Nanu, Romário Baró, Luis Díaz, Evanilson e Sérgio Oliveira estão infetados com o novo coronavírus.



Os campeões nacionais voltam a treinar este sábado, às 10h30. O FC Porto defronta o Farense, na próxima segunda-feira, em jogo da 15.ª jornada da Liga.