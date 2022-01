Mário Silva estreou-se a vencer no Santa Clara, Sá Pinto averbou a primeira derrota no Moreirense. Um golo foi suficiente para terminar com a gazeta da primeira parte do encontro, por Ricardinho; Mohebi confirmou o triunfo açoriano na reta final do encontro. A subir na tabela, o conjunto insular navega agora em águas mais calmas após conseguir o primeiro triunfo fora de casa.

Depois de um arranque de época para esquecer, em que deambulou abaixo da linha de água, sete pontos nos últimos três jogos permitem ao Santa Clara respirar. Em sentido inverso, a estreia de Sá Pinto a jogar em casa não teve a produtividade dos dois primeiros jogos, com o Moreirense a voltar às derrotas.

A primeira metade do encontro foi uma nulidade completa, sem intensidade nem rasgos de genialidade. A exceção foi mesmo o golo apontado pelo Santa Clara já nos descontos, tendo o condão de abrir o jogo. A segunda metade foi francamente melhor com as duas equipas a emprestar mais ritmo ao jogo.

Último fôlego de cor num jogo cinzento

Os dois conjuntos vinham de um momento positivo, sem derrotas nos últimos dois jogos e com pontos conquistados aos grandes, Benfica no caso do Moreirense, Sporting no caso do Santa Clara. Resultados recentes que permitiram aos dois emblemas saltar para fora da linha de água, deixando os lugares de despromoção.

Predicados que prometiam, à partida, um jogo bem disputado, mas que defraudaram. O arranque do encontro foi demasiado lento, pastoso até, não havendo velocidade para criar lances de perigo. Sem rasgo nem momentos vibrantes, apenas o evoluir do tempo no marcador eletrónico assinalava o avançar do jogo.

Uma partida cinzenta entre cónegos e açorianos que acabou por ter um pouco de cor no último fôlego da primeira parte. Lance de envolvência do ataque da equipa de Mário Silva,Rui Costa deu o último toque a preparar o remate de primeira de Ricardinho para o jogador marcar pelo terceiro jogo consecutivo.

Cor também trouxe intensidade

Foi diferente a partir daqui o jogo. Com um golo a dar vantagem ao Santa Clara, o Moreirense teve de fazer pela vida e subiu os índices de agressividade, os índices de crença e os índices de velocidade. O encontro ressentiu-se disso, com o Santa Clara a ter também de aumentar o ritmo para segurar a margem mínima.

Sá Pinto não esperou muito. Logo no início do segundo tempo acrescentou André Luís e Derik Lacerda ao jogo, passando a jogar com quatro elementos de cariz vincadamente ofensivos. Rondou a área açoriano o Moreirense, sobretudo através de lances de bola parada, mas sem capacidade para chegar ao empate.

Tranquilo a gerir a vantagem, já nos minutos finais o Santa Clara fez o segundo e selou o triunfo. Tento de Mohebi a aproveitar uma desatenção do Moreirense no lance seguinte a Steven Vitória ter sido expulso. Os três pontos seguem abordo da bagagem do Santa Clara para os Açores.