O Sp. Braga confirmou que a Polícia Judiciária esteve, esta terça-feira, a realizar buscas nas suas instalações, confirmando a informação avançada pela CNN Portugal.



No comunicado divulgado no seu site oficial, os bracarenses referem que os elementos da PJ «solicitaram acesso a documentação». A presença das autoridades deveu-se a uma denúncia anónima que o clube minhoto considera não ter «fundamento nem qualquer tipo de credibilidade».



O Sp.Braga frisa ainda que mostrou cooperação total com as autoridades e que nenhum dos seus responsáveis foi constituído arguido.





O comunicado do Sp. Braga:



O SC Braga confirma que recebeu nesta terça-feira, no Estádio Municipal de Braga, elementos da Polícia Judiciária (PJ), os quais solicitaram acesso a documentação no âmbito de uma denúncia anónima.

Apesar de entender, de forma veemente, que estas denúncias não têm fundamento nem qualquer tipo de credibilidade, o SC Braga prestou toda a informação requerida, conforme a postura altamente colaborante que sempre teve perante as autoridades.

O SC Braga e os seus responsáveis estarão sempre disponíveis para ceder toda a documentação e informação necessária, cientes de que a mesma é perentória quanto ao detalhe de cada operação realizada.

Refira-se que, no âmbito destas diligências, nem Clube, nem SAD nem qualquer um dos seus responsáveis foram constituídos arguidos.