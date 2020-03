Ausente dos relvados desde o princípio de fevereiro devido a uma lesão ocular, Gabriel continua a fazer terapia em casa no sentido de estar apto para voltar a competir assim que a Liga for retomada.

Quando as competições foram interrompidas, o médio brasileiro já realizava exercícios no relvado e algum trabalho com bola (ainda que com algumas limitações), tendo inclusivamente participado no último treino coletivo do Benfica, a 12 de março no Estádio da Luz.

O Maisfutebol confirmou que as sensações de Gabriel em casa são as melhores, mas foi-nos dito que ainda é ainda prematuro dizer que está plenamente recuperado.

Para ser feita uma avaliação nesse sentido, é preciso ver como reage em exercícios de simulação de jogo, nos quais é testada regularmente a visão periférica.

Nesta altura, a expetativa dos responsáveis encarnados é de que no dia 1 de maio haja luz verde para o regresso do plantel aos treinos no Seixal (algo que não é, naturalmente, líquido que sucederá), e que, aí, seja possível aferir qual o real estado de Gabriel.

Só depois disso será tomada uma decisão com vista à possível alta do futebolista de 26 anos para voltar aos relvados.

Recorde-se que o Benfica venceu apenas um dos oito jogos que realizou após o diagnóstico da lesão ocular de Gabriel.