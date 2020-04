O Gil Vicente anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com o seu capitão de equipa, o defesa-central Rúben Fernandes.

O emblema minhoto, que neste ano de regresso ao escalão principal do futebol português ocupa a 9ª posição, prolongou por mais um ano o vínculo que mantinha com o jogador e que era válido até 2020.

Em nota publicada nas redes sociais o Gil Vicente, deixou elogios a Rúben Fernandes no momento do anúncio da sua renovação: «Renovação com um profissional exemplar para 2020/2021! Rúben Fernandes é o capitão de equipa e tem-se cotado como um dos elementos mais importantes do plantel desde que foi contratado no início da época», pode ler-se na publicação.

O central, de 33 anos, foi contratado ao Portimonense, clube onde fez toda a formação, no último verão e, até à suspensão da I Liga, a 12 de março, somou 26 jogos ao serviço dos minhotos, reintegrados na elite do futebol nacional esta época pela via administrativa, transitando do Campeonato de Portugal, na sequência do ‘caso Mateus’.

Natural de Portimão e com formação no emblema ‘alvinegro’, Rúben Fernandes representou, na sua carreira de 17 anos como sénior, Varzim, Estoril Praia e os belgas do Sint-Truiden e é o primeiro jogador do atual plantel do Gil Vicente a renovar contrato para a próxima temporada.

O plantel dos minhotos encontra-se de férias até ao final de abril, devido à interrupção na competição por tempo indeterminado devido à pandemia da covid-19,.

Com 10 jornadas por cumprir na I Liga o Gil Vicente ocupa o 9º lugar, com 30 pontos, 14 acima dos lugares de despromoção.