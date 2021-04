Estava no banco o segredo da vitória do Famalicão frente ao Gil Vicente. Iván Jaime e Campana entraram no segundo tempo para apontar os golos que dão os três pontos aos famalicenses, que fogem assim da linha d’água. Após o triunfo na Luz, os galos não conseguiram dar sequência ao bom momento e ficam agora quatro pontos acima da zona de despromoção.

Depois de uma primeira parte muito tática, o jogo abriu na segunda. Os gilistas tiveram mais bola, foram os primeiros a criar perigo, no entanto a formação orientada por Ivo Vieira foi mais eficaz na hora de atirar à baliza. Em desvantagem, os barcelenses foram em busca do empate, porém Ygor Nogueira deitou tudo a perder com uma expulsão infantil. Com mais um, o Famalicão aproveitou para desnivelar o resultado.

Sabendo da importância cada vez maior de cada ponto conquistado, as duas equipas entraram cautelosas e mais preocupadas em não sofrer do que em marcar. Ricardo Soares fez apenas uma alteração e relação à moralizadora vitória na Luz. Ygor Nogueira regressou de castigo, rendendo Rodrigo. Também Ivo Vieira fez regressar o castigado Riccieli e Ivo Rodrigues, que esteve lesionado, e atirou para o banco Diogo Queirós e Iván Jaime.

A primeira metade foi muito tática e para vermos uma ocasião de golo temos de puxar a fita do filme até ao minuto 41, altura em que Joel Pereira viu a desmarcação de Lourency e isolou-o. No entanto, cara a cara com Luiz Júnior, o brasileiro acertou com estrondo no poste! Foi o único momento digno de registo de toda a primeira parte.

Segunda parte mais emotiva

No segundo tempo, o jogo animou. As duas equipas libertaram-se das amarras táticas e começaram a ameaçar uma e outra balizas. Os barcelenses foram os primeiros a criar perigo. Pedro Marques isolou-se, mas, pressionado por um adversário, acabou por rematar frouxo e à figura de Luiz Júnior. Na resposta, Gil Dias ganhou o esférico à entrada da área e rematou para defesa apertada de Denis.

Os dois técnicos começaram a refrescar as equipas e Ivo Vieira acabou por ser mais feliz. Antes, já Vítor Carvalho havia desperdiçado uma boa oportunidade. No coração da área, atirou por cima o bom passe de Pedro Marques. Do outro lado, não houve desperdício. Ivo Rodrigues recebeu na esquerda, desmarcou Rúben Vinagre que assistiu para o golo de Iván Jaime, que tinha acabado de entrar.

Os galos encetaram de imediato a perseguição ao empate, no entanto Ygor Nogueira deitou tudo a perder. O defesa, que frente ao Moreirense fez um penálti e um autogolo, teve uma entrada completamente fora de tempo e foi expulso. A equipa desorientou-se por completo e acabaria por sofrer mais dois golos.

Leonardo Campana, depois de uma perda de bola do meio campo gilista, recebeu à entrada da área e rematou para o segundo. Denis podia ter feito melhor. Já em tempo de desconto, Iván Jaime voltou a aparecer na cara do guardião brasileiro, picou-lhe a bola por cima e foi ao outro lado rematar para o terceiro. Estava consumado o triunfo e a soma de mais três pontos que enchem o balão de oxigénio famalicense.