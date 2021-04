FIGURA: Iván Jaime (Famalicão)

Depois de três jogos a titular, Ivo Vieira relegou Iván Jaime para o banco, fazendo regressar Ivo Rodrigues. Contudo, o avançado espanhol entrou no segundo tempo e mostrou todas as credenciais. Abriu o marcador, solicitado no coração da área, e selou o resultado, tirando Denis do caminho com um pormenor delicioso.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Ygor Nogueira

Já havia estado em destaque pela negativa frente ao Moreirense ao fazer uma grande penalidade desnecessária e ao apontar um autogolo. Hoje, voltou a comprometer. Quando a equipa procurava o empate, Ygor Nogueira foi expulso num lance infantil e deixou a equipa a jogar com menos um, comprometendo a recuperação.

OUTROS DESTAQUES

Vítor Carvalho (Gil Vicente): Assumiu a titularidade no jogo contra o Benfica e pegou de pedra e cal no onze gilista. Vítor Carvalho encheu o meio campo, sendo preponderante na ação defensiva e mostrando qualidade a construir o ataque.

Campana (Famalicão): Deu a tranquilidade necessária ao Famalicão ao apontar o segundo golo. Não esteve muito em jogo, mas quando foi chamado, Campana não falhou e fez o 2-0.