Poucas horas após a vitória sobre o Belenenses, o Sporting voltou aos treinos com visto ao jogo frente ao Famalicão, da quarta jornada da Liga.



Os titulares do encontro do passado sábado fizeram apenas trabalho de recuperação enquanto os restantes estiveram às ordens do treinador do Ruben Amorim.



O plantel do Sporting folga segunda-feira e volta a treinar na terça-feira, na Academia de Alcochete.