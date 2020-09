Adel Taarabt permanece em dúvida para o próximo jogo do Benfica, diante do Moreirense no próximo sábado no Estádio da Luz.

O médio marroquino terminou a partida com o Famalicão com queixas na virilha direita e foi reavaliado esta segunda-feira pelo departamento médico dos encarnados, tendo sido descartada a existência de um problema físico delicado.

Apesar disso, Taarabt não participou na sessão de trabalho desta terça-feira, tendo realizado tratamento.

Apesar de ainda faltarem quatro dias para o duelo da 2.ª jornada da Liga, a recuperação do jogador é incerta. Taarabt tem sido um dos jogador mais importantes para Jesus no arranque da temporada e é natural que o técnico das águias não queira correr o risco de o lançar em jogo sem que esteja a 100 por cento.

Abre-se assim uma janela para a utilização de uma terceira dupla de meio-campo em três encontros oficiais realizados pelo Benfica em 2020/21, depois de Weigl-Taarabt em Salónica e de Gabriel-Taarabt em Famalicão.

Jorge Jesus tem várias soluções no plantel, quer para a posição seis, quer para a posição oito. É provável que Julian Weigl, que caiu do onze inicial na ronda inaugural da Liga, regresse às opçoes iniciais, mas os bons sinais dados por Gabriel na passada sexta-feira podem levar o técnico dos encarnados a repetir a aposta no brasileiro para a zona mais recuada do meio-campo. Se assim for, Pizzi afigura-se como o maior candidado para o lugar de Taarabt, posição que já ocupou na primeira passagem de Jesus pela Luz e, mais tarde, com Rui Vitória.