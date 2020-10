Joelson Fernandes vai mesmo ser integrado na equipa B do Sporting onde, aliás, já tinha feito a pré-temporada, depois de renovar o vínculo com os leões até 2023.

O jovem extremo de 17 anos foi cobiçado por vários clubes europeus no defeso, nomeadamente Arsenal, Juventus, Liverpool e Borussia Dortmund, mas acabou por renovar com o Sporting que deposita grandes esperanças no futuro do jovem guineense, agora preso com uma cláusula de 60 milhões de euros.

Joelson integra, assim, o plantel da equipa B, liderado pelo treinador Filipe Celikkaya, segundo a lista de 27 jogadores publicada esta quinta-feira no jornal do clube que, ao contrário do que chegou a ser anunciado, não conta com os excedentários da equipa principal, como Ristovski, Rafael Camacho, Ilori, Lumor ou Bruno Gaspar.

O plantel da equipa B do Sporting

Gonçalo Pinto

Hugo Cunha

Anthony Walker

Diogo Sousa

João Goulart

Loid Augusto

Mees de Wit

João Silva

Babacar Fati

Diogo Brás

João Ricciulli

João Oliveira

Chico Lamba

Bernardo Sousa

Edson Silva

Nuno Moreira

Tomás Silva

Bruno Paz

Edu Pinheiro

Mitrovski

Pedro Marques

Bruno Tavares

Elves Baldé

Geny Catamo

Tiago Rodrigues

Joelson Fernandes

Marco Túlio