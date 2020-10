Eduardo Quaresma e Gonzalo Plata não integraram o penúltimo treino do Sporting antes da deslocação aos Açores, enquanto Bruno Tabata abandonou mais cedo a sessão de trabalho.

O defesa português tem vindo a fazer tratamento e hoje trabalhou no ginásio, enquanto Gonzalo Plata está a contas com uma tendinopatia no joelho direito.

Já Tabata não conclui o treino em Alcochete devido a uma «mialgia na coxa direita», informaram os leões.

O plantel volta a trabalhar às ordens de Ruben Amorim na manhã desta sexta-feira e viaja para os Açores à tarde. No sábado, o Sporting defronta o Santa Clara, num encontro agendado para as 18h00.