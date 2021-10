Wendell foi o único jogador indisponível no treino do FC Porto desta sexta-feira, na véspera da deslocação a Tondela, para o jogo da 9.ª jornada da Liga.

Segundo o boletim clínico do clube, o lateral brasileiro voltou a fazer tratamento, depois da lesão contraída no joelho esquerdo no jogo com o Milan, para a Liga dos Campeões.

De resto, Sérgio Conceição contou com todos os jogadores do plantel para a deslocação ao Estádio João Cardoso, marcada para as 18h00 deste sábado.