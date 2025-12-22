José Mourinho apostou em Gianluca Prestianni na receção ao Famalicão, nesta segunda-feira, em duelo da 15.ª jornada da Liga portuguesa. Um jogo que tem acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol, a partir das 20h45.

O argentino surge no onze inicial, tal como Sudakov, que esteve em dúvida por lesão. Trubin, Pavlidis, Aursnes, Enzo e Dedic voltam a alinhar de início, num total de cinco alterações face à vitória por 2-0 sobre o Farense.

Já Samuel Soares e Leandro Barreiro, lesionados, nem no banco de suplentes ficam neste jogo no Estádio da Luz. Já Hugo Oliveira, treinador dos minhotos, faz também cinco alterações face à derrota com o FC Porto, para a Taça, por 4-1.

ONZE BENFICA: Trubin, Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Enzo, Ríos; Prestianni, Aursnes, Sudakov; Pavlidis.

SUPLENTES BENFICA: Diogo Ferreira, Obrador, António Silva, Ivanovic, Manu Silva, Schjelderup, Rodrigo Rêgo, João Rego e Tiago Freitas no banco.

ONZE FAMALICÃO: Carevic, Rodrigo Pinheiro, Justin de Haas, Leo Realpe, Rafa Soares; Van de Looi, Mathias Amorim; Sorriso, Gustavo Sá, Gil Dias; Yassir Zabiri.

SUPLENTES DO FAMALICÃO: Zlobin, Gustavo Garcia, Ocaña, Simon Elisor, Mamageishvili, Remeo Beney, Ibrahima Ba, Antoine Joujou e Pedro Santos.

[Notícia atualizada às 20h01]