FIGURA: Pedrinho (Gil Vicente)

Foi o maestro da equipa, lançando sucessivos ataques, tentando assistir para golo ou, também, tentando ele próprio marcar. Na primeira parte, de livre, ficou perto de conseguir. Na segunda, rematou forte à entrada da área com o esférico a rasar o poste. À terceira foi de vez. Bomba que só parou no fundo das redes de Samuel.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de Lucas Fernandes

O jogo estava equilibrado e as duas equipas, embora cautelosas, estavam focadas na vitória. Contudo, tudo mudou com a expulsão de Lucas Fernandes. O médio, que já tinha amarelo por agarrar Pedrinho, rasteirou à entrada da área Leautey e viu o segundo, deixando o Portimonense a jogar com dez. Os galos agarraram no jogo e encostaram os algarvios às cordas.

OUTROS DESTAQUES

Zé Carlos (Gil Vicente): Excelente lateral, preponderante no ataque gilista. Zé Carlos defende e ataca bem, dando muita profundidade ao Gil Vicente. Na primeira parte, inventou a melhor ocasião de golo: deixou dois adversários para trás e assistiu Navarro, que falhou.

Samuel (Portimonense): É daquelas exibições para mais tarde recordar, não fosse o resultado. Samuel fez um par de defesas de elevada dificuldade e foi o principal responsável pelo Portimonense sair de Barcelos apenas com um golo de diferença.