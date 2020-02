FIGURA: Fábio Pacheco

Herói invisível. Um pêndulo no meio campo, operário daqueles que todos os treinadores gosta de ter. Equilibra a equipa com critério, ganhando várias bolas e distribuindo depois simples mas sem erros. Acabou por definir o jogo ao marcar o golo que deu os três pontos aos Cónegos com um remate de fora da área. Estreia a marcar esta te porada.

MOMENTO: golo de Fábio Pacheco (74’)

Fábio Pacheco ganhou espaço no meio campo e encaminhou-se para a entrada da área, tendo tempo para tudo. Encheu o pé e disferiu um remate que até nem pareceu sair propriamente explosivo. Fábio Cardoso deu, literalmente, o peito à bola e acabou por desviar para a sua própria baliza, traindo o guarda-redes Marco. Golo que se revelou decisivo para o triunfo.

OUTROS DESTAQUES

Gabrielzinho

Perdeu-se em toques despropositados e tardou a soltar a bola quando se exigiam decisões mais céleres, mas ainda assim foi dos mais perigosos do Moreirense. Serve Fábio Abreu para golo e tem ainda uma sequência de dribles prometedora.

Anderson Carvalho

O principal elemento da construção de jogo dos açorianos. A bola passou quase sempre pelos seus pés, criando até dependência da sua capacidade de distribuição de jogo. Trabalhou sem bola e assumiu a construção de jogo do Santa Clara.

Fábio Abreu

Marcou pelo quarto jogo consecutivo, mostrando estar nume excelente momento de forma. Soma oito golos esta temporada, sendo a referência ofensiva dos Cónegos. Lutou muito no ataque da equipa de Ricardo Soares.

Carlos Júnior

Repentino, o atacante do Santa Clara foi o jogador mais esclarecido no terreno de jogo. Está em praticamente todos os lances de perigo dos açorianos. Apontou o golo que na altura valeu o empate.