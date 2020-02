O Sporting venceu este domingo por 2-0 o Boavista, em Alvalade, em jogo da 22.ª jornada da I Liga.

Sporar abriu o marcador aos 13 minutos, naquele que foi o seu primeiro golo nas competições internas pelos leões. Plata fez o segundo aos 42 minutos.

FICHA DE JOGO

Com este resultado, o Sporting é 3.º com 39 pontos. O Boavista é 9.º com 28 pontos.