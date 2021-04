Emanuel Fernandes assinou contrato profissional com o Sporting, informou o clube.



Nos leões desde 2015, onde chegou do SG Sacavenense, o defesa-central faz parte da equipa de juniores.



«Estou muito feliz, é um sentimento único pois o Sporting CP é o meu Clube do coração. Há muito tempo que ambicionava alcançar este objectivo, que é fruto do meu trabalho», disse, citado pelo site do clube.

Emanuel Fernandes, de 18 anos, soma um título de campeão nacional de iniciados pelo clube verde e branco. A duração do vínculo entre o jogador e o clube não foi revelada.