76 dias depois, o Sporting voltou ao estádio de Alvalade. Os leões continuaram este sábado de manhã a preparação para a retoma da Liga e regressaram ao seu recinto, mais dois meses e meio depois do último encontro frente ao Desp. Aves.



De acordo com o site dos verdes e brancos, o plantel treinou às ordens de Rúben Amorim com bola e continuou a adaptação aos novos hábitos e rotinas, seguindo todas as medidas de segurança e higiene previstas.



Luiz Phellype e Renan Ribeiro continuam entregues ao departamento médico. Por sua vez, Anthony Walker repetiu a presença nos trabalhos da equipa principal.



O Sporting vai gozar de dois dias de folga e volta ao trabalho terça-feira, às 10h00, na Academia, em Alcochete.