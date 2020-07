As redes sociais do FC Porto registaram um alcance superior a 62 milhões durante a semana entre a conquista do título, frente ao Sporting, e a consagração, ante o Moreirense.

Entre os dias 15 e 21 de junho, e segundo nota dos dragões, foram contabilizados os resultados de mais de 600 publicações nas quatro principais redes sociais onde o clube azul e branco tem conta: Facebook, Instagram, Twitter e TikTok.



Antes deste período, o portal Deportes & Finanzas revelou que o FC Porto foi o clube português que mais interações gerou nos primeiros seis meses de 2020 no Instagram (24,4 milhões) e no Twitter (2,15 milhões).