FIGURA: Chidozie

O passe «à Beckenbauer» a isolar Hamache para o 1-0 entra para os grandes momentos da Liga 2021/22. Esse pormenor bastaria para destacar o ex-central do FC Porto nesta noite, mas Chidozie fez muito mais. Liderou o bloco de três centrais axadrezados, preocupou-se em preencher o espaço nas costas de Abascal e Javi Garcia, assumiu a bola na primeira fase de construção. Um jogo muito completo.

MOMENTO: o passe de Chidozie, a receção de Hamache, o golo. Minuto 31

Tudo perfeito no 1-0 do Boavista. O lançamento prodigioso do central, o trabalho do lateral, o Bessa em euforia. Um golo que matava, quase à nascença, a entrada convincente do Santa Clara no jogo.

OUTROS DESTAQUES:

Hamache

A receção? Difícil e perfeita. A finalização? Exigente e fria, colocadíssima. Um grande golo do lateral esquerdo do Boavista, a provar que tem recursos superiores aos que normalmente mostra. Por vezes parece trapalhão, ansioso e erra. É forte, tem um bom remate e precisa de aumentar os níveis de confiança. O potencial está lá.

Gustavo Sauer

Teve uma proposta financeiramente atrativa do Médio Oriente, a SAD do Boavista tudo fez para que ficasse e a opção – pelo menos desportivamente – não podia ser melhor. Sauer carrega no peito e nas pernas o ADN do grande Boavistão dos anos 90 e início do século. Competitivo, raçudo, bom jogador. A finalização para o 2-0, de primeira, é perfeita.

Rodrigo Abascal

Estreia muito positiva do esquerdino ex-Peñarol. Entregou bem, posicionou-se bem e pareceu uma mais valia para o jogo aéreo. A confirmar.

Nathan

O lateral brasileiro faz a segunda época no Bessa e apresenta atributos raros. A começar pela capacidade de driblar e de ir para cima, até em instantes em que a prudência aconselha qualquer coisa distinta. Tem muito futebol e se ganhar consciência competitiva será um caso muito sério.

Seba Pérez e Makouta

Carregadores de piano, empregados de balcão, rececionistas. Fizeram tudo e de tudo no meio-campo axadrezado. Imensos!

--

Ricardinho

Passou as duas últimas épocas emprestado (Praiense e Torreense), mas estava mais do que na altura de voltar a casa. Muito rápido, forte com a bola, Ricardinho foi o maior problema para a defesa do Boavista durante grande parte do jogo. Acima dos já consagrados Allano e Lincoln, por exemplo, e dos avançados Cryzan e Rui Costa.

Lincoln

Até nas noites em que não faz uma exibição do outro mundo – foi o caso – é quase impossível não elogiar Lincoln. O trote malandro, a descontração com a bola nos instantes de risco, a cabeça sempre em busca de linhas de passe. Um craque da cabeça aos pés, a justificar palcos de outro mediatismo. Mas com muito para agradecer ao Santa Clara.