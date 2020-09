O FC Porto continuou esta quarta-feira de manhã a preparação para o dérbi contra o Boavista sem Aboubakar e Soares, confirmou o Maisfutebol.



O avançado brasileiro está a caminho do Tianjin Teda, tal como o nosso jornal noticiou, enquanto o camaronês está de saída, ao que tudo indica, para o Besiktas.



Além do duo de atacantes, os campeões nacionais continuam com quatro jogadores entregues ao departamento clínico: Cláudio Ramos (treino condicionado e ginásio), Mouhamed Mbaye (tratamento), Marcano (tratamento e ginásio) e Nakajima (treino integrado condicionado).



O FC Porto volta a treinar esta quinta-feira, às 10h30, no Olival.