O capitão do Marítimo Edgar Costa testou positivo à covid-19 e está a cumprir isolamento, informou o clube madeirense.

O plantel do Marítimo realizou a habitual bateria de testes de antigénio, tendo revelado a infeção de Edgar Costa, que aguarda resultado do PCR, enquanto os restantes elementos do plantel foram sujeitos a novos testes, todos com resultados negativos.

Edgar Costa é o primeiro caso de infeção pelo coronavírus no Marítimo na presente temporada.