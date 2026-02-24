Numa jornada com 25 golos, a equipa da semana do Maisfutebol, construída em colaboração com o parceiro SofaScore, conta com três notas máximas, de três jogadores que estiveram em particular destaque nos jogos da 23.ª ronda da Liga: Francisco Trincão (Sporting), Begraoui (Estoril) e Zalazar (Sp. Braga).

Francisco Trincão espalhou classe na vitória dos leões na difícil visita a Moreira de Cónegos (3-0), numa partida em que jogou nas costas de Luis Suárez e fez maravilhas com o pé esquerdo, com natural destaque para o golo que marcou.

Yanis Begraoui, por seu lado, está a fazer uma época em grande no Estoril, já com 17 golos marcados, os últimos dois no triunfo sobre o Gil Vicente (3-1).

Zalazar foi o «rei» do dérbi do Minho, com dois golos e uma assistência no difícil triunfo do Sp, Braga sobre o vizinho Vitória (3-2), num dos grandes jogos da ronda.

Além destes três jogadores, a equipa da semana do Maisfutebol conta com os contributos do Alverca, Arouca, Tondela, Estoril, Famalicão, Sp. Braga, Sporting e Benfica, estes dois últimos com dois jogadores cada.