Com o FC Porto agora na liderança isolada, com três pontos de vantagem sobre o Benfica, restam seis jornadas para o final da Liga 2019/20.

A equipa de Bruno Lage está mais pressionada, até pela desvantagem no confronto direto, e na próxima jornada tem uma difícil deslocação ao reduto do Marítimo (segunda-feira, 29 de junho, às 18h).

Na 29.ª jornada a formação orientada por Sérgio Conceição também volta a entrar em campo logo a seguir ao rival, mas tem uma viagem mais curta, ainda que para visitar um opositor que procura também afastar-se da zona de despromoção: o Paços de Ferreira (segunda-feira, 29 de junho, às 21h15).

Na 30.ª jornada há duelos cruzados, por assim dizer: no sábado, dia 4 de julho, o Benfica recebe a outra equipa portuense, o Boavista (21h15), e no dia seguinte o FC Porto joga no Dragão com uma equipa lisboeta, o Belenenses (21h30).

Na 31.ª ronda é o FC Porto que entra em campo primeiro, embora o Benfica jogue no mesmo dia (quinta-feira, 9 de julho). Os dragões visitam Tondela com apito inicial marcado para as 19h15, o Benfica joga em Famalicão a partir das 21h30.

A 32.ª e antepenúltima jornada promete emoções fortes, mas em dias diferentes: o Benfica recebe o Vitória de Guimarães a 14 de julho (terça-feira, 21h30), e no dia seguinte há clássico entre FC Porto e Sporting (quarta-feira, 15 de julho, 21h30).

Na 33ª e penúltima jornada inverte-se a ordem de entrada em campo: o FC Porto recebe o Moreirense às 21h15 do dia 20 de julho (segunda-feira), e no dia seguinte, pela mesma hora, o Benfica joga no reduto do Desportivo das Aves.

Por fim, na 34.ª e última jornada, cujas datas estão ainda por acertar, o calendário promete um final escaldante se a luta pelo título ainda estiver em aberto. É que o FC Porto visita o Sp. Braga e o Benfica fecha a época com um dérbi com o Sporting, na Luz.

