FIGURA: Mateus Pasinato

Em época de estreia no campeonato português, o guarda-redes brasileiro do Moreirense foi preponderante na reta final do encontro a segurar a igualdade. Fez uma série de defesas de grau de dificuldade elevada, estando bem nesse capítulo e também a sair dos postes. Fez um jogo praticamente de folha limpa, uma vez que mesmo sofrendo um golo pouco ou nada podia fazer. Prestação segura.

MOMENTO: cabeça de Toni Martínez ao lado (73’)

Em desvantagem no marcador, o Famalicão foi rápido a reagir e a chegar à igualdade. Cruzamento açucarado de Ivo Pinto junto à quina da área para as costas da defesa. Toni Martínez iludiu a linha defensiva do Moreirnese fugindo ao fora de jogo e na cara de Pasinato cabeceou para o fundo das redes, selando o empate final.

OUTROS DESTAQIES

Abdu Conté

Tem ganho pontos na lateral esquerda. Esta noite esteve irrepreensível, anulando por completo Lameiras, e integrou várias vezes o ataque com uma convicção capaz de fazer a diferença na disputa de cada lance.

Urus Racic

O médio sérvio de 22 anos emprestado pelo Valência foi o ponto de equilíbrio da equipa do Famalicão, organizando a equipa no plano defensivo e sendo, ao mesmo tempo, um importante elemento da construção famalicense.

Fábio Abreu

Andava alheado das redes adversárias, ficando em branco nos últimos jogos. Começou o jogo no banco mas foi lançado por Ricardo Soares, ainda a tempo de regressar aos golos, o 13.º remate certeiro da temporada. Lutou muito na frente de ataque.

Toni Martínez

Não se pode dar margem ao atacante espanhol. Não teve um caudal ofensivo considerável, mas quando a bola lhe chegou aos pés foi sinónimo de perigo para o último reduto do Moreirense, criando perigo. Assinou o empate com o nono golo da temporada.