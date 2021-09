FIGURA: Sérgio Oliveira (FC Porto)

Tal como dizia a publicidade, a solução estava no banco. Sérgio Oliveira tem sido relegado para o banco de suplentes, mas hoje mostrou que podem contar com ele. O internacional português saltou do banco para marcar o livre que deu a vitória aos dragões. E que livre, na gaveta, sem hipóteses para Frelih.

MOMENTO DO JOGO: Livre de Sérgio Oliveira

Na verdade, esta partida teve três grandes momentos. Taremi abriu as hostilidades com um fantástico chapéu quase do meio campo. Depois, penálti para o Gil Vicente a dar o empate na partida e a lançar a dúvida no resultado quase até ao final. A dois minutos do fim, Sérgio Oliveira tirou da cartola um dos seus livres e deu o triunfo ao FC Porto.

OUTROS DESTAQUES

Frelih (Gil Vicente): Chegou com a difícil tarefa de fazer esquecer Kritciuk e, no primeiro teste de fogo, o guarda-redes esloveno não deixou os créditos por mãos alheias. Meia dúzia de boas defesas impediram que os dragões descolassem no marcador e mantiveram, até ao final, a incerteza no resultado.

Fábio Vieira (FC Porto): Foi, durante muito tempo, o único jogador a desequilibrar no meio campo portista. Fábio Vieira aparecia em todo o lado e, com passes de rutura, ia deixando a defensiva barcelense em sentido. Acabou por sair numa fase em que Sérgio Conceição lançou o segundo ponta de lança no jogo e quando já estava fatigado.

Taremi (FC Porto): Mesmo que Taremi não voltasse a ser o jogador batalhador e que tanto trabalho dá ao adversário, o golo que marcou era suficiente para ter destaque. O iraniano, que marcou o melhor golo da Champions na temporada passada, voltou aos grandes golos com uma chapelada quase do meio campo.