Ao orientar o Sporting na época 2013/14, Leonardo Jardim cumpriu um dos objetivos da carreira conforme o próprio admitiu. O técnico madeirense esteve apenas uma temporada em Alvalade e levou a equipa leonina ao segundo lugar da Liga - alcançou 23 vitórias em 35 jogos.



«Fui para o Sporting porque queria mesmo treinar o Sporting, não foi pelo salário. Não havia sequer dinheiro para contratações, os nossos reforços foram o Slimani, que vinha da Argélia, e o Montero que fomos buscar aos Estados Unidos. Tivemos de ir a estes mercados para reforçar a equipa porque não havia recursos», justificou, em entrevista ao «Expresso».



O treinador atualmente no Al-Hilal elogiou a gestão do presidente dos leões na época, Bruno de Carvalho e explicou por que razão foi «fácil» trabalhar com o plantel que tinha à disposição.



«O Bruno de Carvalho penso que nessa altura fez uma boa gestão. Essa equipa foi fácil de trabalhar, porque tinha muita ambição, miúdos novos que queriam ganhar, jogar, muitos nunca tinham tido a oportunidade de serem titulares, e foi um ano engraçado, desportivamente correu bem e em termos de trabalho criámos uma excelente dinâmica. Perdemos o campeonato, penso, naquele jogo da Luz quando o vento deitou parte da pala abaixo. O jogo é adiado para o dia seguinte. Em termos estratégicos, íamos apostar em dois avançados para esse jogo e no dia seguinte a surpresa já não funcionou da mesma forma. Acho que o Jorge [Jesus] deve ter sabido da mudança e ainda conseguiu adaptar. Se esse jogo tem caído para o nosso lado, podíamos ter sido campeões», afirmou ainda.



Jardim saiu do Sporting rumo ao Mónaco, clube pelo qual se sagrou campeão francês e onde esteve durante seis épocas.